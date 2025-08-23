今月20日、神戸市のマンションで女性を刃物で刺して殺害したとして、東京都に住む会社員の男が逮捕されました。男は「刺したことに間違いありません」と供述しているということです。殺人の疑いで逮捕されたのは、東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）です。警察によりますと、谷本容疑者は今月20日、神戸市中央区にあるマンションのエレベーター内で住人の女性（24）の胸などをナイフで数回刺して殺害した疑いが持たれてい