カナダのカーニー首相はアメリカの一部製品に課している報復関税を来月1日から取り下げると表明しました。カナダカーニー首相「カナダ政府も米国と足並みをそろえ、USMCAの対象となる米国製品への関税を全廃します」カーニー首相は22日、アメリカからの輸入品のうち、「アメリカ・メキシコ・カナダ協定」＝USMCAの対象となる品目に課している25%の報復関税を来月1日以降、取りやめると発表しました。アメリカのトランプ政権が3月