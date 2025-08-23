サウナブームの高まりとともに、その楽しみ方はいま、多様化の真っ只中にある。極上のプライベート空間、都心型のソロサウナ、ときにはホテルステイの一環として。そんな選択肢が広がるなか、ついに“関東初”となる新しいスタイルが登場した。舞台は三浦の海。火照った体を冷ますのは、もはや水風呂ではなく、目の前に広がる海そのものだ。この夏、大人たちが選ぶのは海に飛び込むという、とびきり開放的な一手かもしれない。日々