「この人しかいない！」と直感で恋に落ちる瞬間、男性にもちゃんとあります。しかもそれは、ルックスや一時的なドキドキよりも、もっと日常的なところで決まってることが多いんです。そこで今回は、男性が“本命スイッチ”を入れる女性の共通点を紹介します。「わかる！」となる場面が多い価値観が合うって、やっぱり大きいこと。お金の使い方や休日の過ごし方、将来のイメージが似ていると、男性は一気に心を開きやすくなります。