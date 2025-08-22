「妻とはうまくいってない」「いずれ離婚するから待っていて」――そんな言葉を信じて、不倫関係を続けている女性は少なくありません。でも現実には、その約束が果たされるケースはごくわずか。そこで今回は、男の「離婚するつもり」を信じてはいけない理由を解説します。不倫から結婚できる確率は“１割未満”という現実ある調査によると、不倫関係から結婚に至るケースは全体の10％に満たないと言われています。その理由はシンプ