国際サッカー連盟(FIFA)は22日、2026年北中米ワールドカップの組み合わせ抽選会を今年12月5日正午からアメリカ・ワシントンのジョン・F・ケネディ・センターで開催することが決まったと発表した。日本時間では6日午前2時スタート。同日午後に組まれているJ1リーグ最終節を間近に控えた未明に日本代表の組み合わせが決まる形となる。北中米W杯は来年6月11日に開幕し、過去最多の48か国が参加。グループリーグでは各組4か国ずつ