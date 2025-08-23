ＮＹ各市場５時台ダウ平均は８４６ドル高ナスダックはプラス圏での推移 NY株式22日（NY時間16:16）（日本時間05:16） ダウ平均45631.74（+846.24+1.89%） ナスダック21496.54（+396.23+1.88%） CME日経平均先物43000（大証終比：+430+1.00%） 欧州株式22日終値 英FT100 9321.40（+12.20+0.13%） 独DAX 24363.09（+69.75+0.29%） 仏CAC40 7969.69（+31.40+0.40%） 米国債利回り