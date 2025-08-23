※経済指標 【メキシコ】 実質GDP（2025年 第2四半期）21:00 結果0.6% 予想0.7%前回0.7%（前期比) 結果0.0% 予想0.1%前回0.1%（前年比) 【カナダ】 小売売上高（6月）21:30 結果1.5% 予想1.5%前回-1.2%（-1.1%から修正）（前月比) 結果1.9% 予想1.1%前回-0.3%（-0.2%から修正）（コア・前月比) ※発言・ニュース ＊コリンズ・ボストン連銀総裁 インフレは上振れリスク、