◇セ・リーグヤクルト1―3阪神（2025年8月22日神宮）ヤクルトは主砲のアーチを勝利に結びつけられなかった。村上が4回に高橋のツーシームを左中間席に運ぶ9号ソロで先制。ただ、直後の守備で1死三塁から正面のゴロをトンネルする適時失策を犯して同点にされた。1―1で迎えた延長10回に5番手・石山が2点を失い逆転負け。自身が本塁打した試合の連勝が6で止まった村上は「勝ちたかったですね。（5回のゴロは）捕れました