◇セ・リーグDeNA1―8巨人（2025年8月22日東京D）DeNAの先発ジャクソンが5回2/3を3安打6四球で4失点と粘れず6敗目を喫し、借金は4に逆戻りした。巨人戦3年連続の負け越しも決定。三浦監督は「ここから何とかやり返そうという気持ちを最後まで持ち続けたい」と言葉を絞り出した。投手陣は6番中山に4打席4四球など計9四球で大量8失点。指揮官はジャクソンについて「我慢強く投げたけど、ストライク、ボールがはっきりし