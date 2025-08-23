¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í8¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î22ÆüÅìµþD¡Ë¡Úµ­¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Ûµð¿Í¡¦²¬ËÜ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¼«Á³¤È¼þ°Ï¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤ë¡£Æ±¤¸¸Î¾ãÈÉ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Î1¥á¡¼¥È¥ë92±¦ÏÓ¡¦ÀÐÅÄ½¼¤ÎÅê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¨¤¨µåÊü¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁê¼ê¤òÅÙ¡¹Ì³¤á¤¿¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥­¡¼¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£3·³Àï¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñ¿Í¡¦ENEOS¤ÎÁª¼ê