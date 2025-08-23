暑熱対策による競走時間帯の拡大が終了。今週から新潟、中京も通常通りのスケジュールで行われる。中京メイン11Rはダート1400メートル戦の「伊賀S」。前走の勝ちっぷりが光るドラゴンウェルズの連勝に期待する。前走はサッとハナを切り、2着に4馬身差つける圧勝。外めの12番枠からもまれず運べたことも勝因だが、スピード能力の高さを示す内容だった。今回は1F延長になるが、同距離だった昨年10月の新馬戦で後続を9馬身差突