◇セ・リーグ巨人8―1DeNA（2025年8月22日東京D）巨人・リチャードがソフトバンク時代の21年に並ぶ自己最多の7号3ランを放った。5―0の7回2死一、二塁から「気持ちです」と右中間席へ2戦連発のアーチ。阿部監督から連日打撃指導を受けるロマン砲が、直近4試合で3発。「岡本さんとホームランを打てて良かったです」と主砲とのアベック弾を喜んだ。