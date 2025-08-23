◇セ・リーグ巨人8―1DeNA（2025年8月22日東京D）腰痛で離脱していた巨人・吉川が復帰し「5番・二塁」で7月29日以来の出場。6回に復帰初安打となる一塁内野安打を放ち、一挙4得点の足掛かりをつくり「良かったです。勝ったのでそれが全てです」と安堵（あんど）した。右尺骨茎状突起不全骨折から復帰した浅野も5回に代打で出場。6月5日以来の出場で2打数無安打1四球だった。