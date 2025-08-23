◇パ・リーグロッテ0―3西武（2025年8月22日ZOZOマリン）ロッテ先発のボスは6回1/3を7安打3失点と粘投も、打線は高橋に封じられ、三塁を踏めず今季21度目の零敗で連勝は2で止まった。前日にパ・リーグ記録に並ぶ4打席連続本塁打の4番山口も初回1死一、二塁で遊ゴロ併殺打に倒れるなど4打数無安打。吉井監督は「高橋投手は制球が良く、みんなストライクゾーンを広げてしまい、低めの変化球を打たされていた」と振り返っ