◇パ・リーグ西武3―0ロッテ（2025年8月22日ZOZOマリン）西武の7番・古賀悠がバットでも高橋を援護した。3回に「高めの甘い球を一発で仕留められた」と左翼へ先制の6号ソロ。ノーステップ打法に変えて8月は4発目で、昨季までのプロ3年間で放った計6本塁打に今季だけで並んだ。打撃開眼にバッテリーを組んだ高橋も「いつの間にかホームランバッターになっちゃった。心強い」と笑顔。7回には2年ぶりでプロ2個目の盗塁も