◇セ・リーグ巨人8―1DeNA（2025年8月22日東京D）巨人・横川が5回4安打無失点で今季初勝利を挙げ「ホッとしました」とはにかんだ。疲労回復のため山崎が出場選手登録を外れて巡ってきたチャンス。今季3試合目の先発で6奪三振と好投した。ロングリリーフもこなす左腕は「与えられたところで一生懸命頑張るだけ。一日一日必死に」と献身を誓った。