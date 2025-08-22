カナダ発のスキンケアブランド「オーディナリー（The Ordinary）」が、ポップアップイベント「The Ordinary Mini-Mart.」を8月23日から31日まで、下北沢のreloadで開催する。 【画像をもっと見る】 イベント会場は、日本人にとって身近な存在であるコンビニエンスストアにインスパイアされた空間をデザイン。ドリンクコーナーの冷蔵庫を模した商品棚や、買い物カゴなどでコンビニのような体験を演出する。ベストセラーや取り入