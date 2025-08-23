◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）復活の一打で巨人打線に火をつけた。１点リードの６回２死、吉川は内角カットボールを強振。鋭いゴロは一塁手に好捕されたが、ベースカバーに入ったジャクソンより一足早く、一塁ベースを駆け抜けた。７月２７日の広島戦（マツダ）以来、２６日ぶりの１軍復帰後初安打に「打てたことはよかったですけど、チームが勝ったことが一番うれしい」。続く中山の３球目