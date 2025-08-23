巨人の井上温大投手（２４）が２３日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で今季４勝目を目指して先発する。２２日は、東京Ｄでキャッチボールや短距離ダッシュなどで調整。「全力で先を見ずに目の前のアウトを１つ取ることに集中して、１個１個アウトを積みあげていけたら、と思います」と意気込んだ。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された前回の阪神戦（１６日、東京Ｄ）では３回３失点で７敗目。ここまで１７試合に登板し３