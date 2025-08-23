友近（52）扮（ふん）する演歌歌手の水谷千重子が22日、東京・明治座で「水谷千重子50周年記念公演」合同取材会に出席した。4度目の「50周年記念公演」。会見ではバッファロー吾郎A（54）扮する新聞記者の市村記者が乱入し、ロバート秋山竜次（47）扮する倉たけしらと怒鳴り合う場面もあったが、水谷は「会見は荒れたけど、活気づいた。わくわくどきどきしています」と笑顔で語った。