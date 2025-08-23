関西ジュニア内ユニットBoys beのメンバー8人が22日、大阪松竹座で「Boys be 8 Summer Live」（22〜31日）の初日を迎えた。公演には岩倉司、上垣廣祐、亀井海聖、北村仁太郎、嵜本孝太朗、千田藍生、中川惺太、丸岡晃聖の8人が出演。「関西アイランド」などアンコールを含む全28曲を熱唱した。丸岡は「自分があこがれていた先輩のように『カッコいい』と後輩から思ってもらえるように、これからも頑張っていきます」とあいさつした