開催中のCATレディース主催者から提供される重量2.9トンの副賞とは女子ゴルフの国内ツアー・CATレディースは22日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開幕した。この大会の優勝者には賞金1440万円のほかに、主催企業から実に重さ2880キロという超ビッグな副賞がプレゼントされるのだ。何かといえば、日本キャタピラー合同会社の製品「ミニホイールローダCAT901」だ。除雪作業で活躍する黄色と黒のボディは、降雪地帯