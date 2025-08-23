俳優風間トオル（63）が22日、都内で、N−NOSE「ポスト投函（とうかん）で全身がん検査が可能に！便利な新提出サービス」発表会に登壇し、がんに罹患（りかん）していたことを初公表した。3年前、定期健診の胃カメラで咽頭がんが見つかったという。早期発見だったため手術も約1週間の入院で済み「すぐ仕事に復帰できました。今は完治してるんですけどね。まさか自分ががんになるとは」。N−NOSEは23種のがんについて1度の尿検査で