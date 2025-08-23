プロフィギュアスケーター高橋大輔（39）が22日、都内で行われた映画「蔵のある街」（平松恵美子監督）初日舞台あいさつに登壇した。地元の岡山・倉敷市が舞台の今作で、俳優デビュー＆映画初出演を飾ったが、今後の俳優活動の可能性について聞かれ「頭の中で出たいのはメチャクチャある」と意欲を見せた。一方で「ただ、何のプランもオファーもない」と明かし「お願いします！お願いします！お願いします！お願いします！」