自身キャリアハイに並ぶ7号3ランを放った巨人・リチャード(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextセ・リーグ2位の巨人は、8月23日のDeNA戦（東京ドーム）に8-1で快勝。4番・岡本和真が左肘じん帯損傷から復帰後6試合目で待望の初本塁打となる先制9号ソロを放った。【動画】逆方向でも確信歩き…リチャード驚愕の7号3ランをチェックそんな主砲に負けずとも劣らない存在感を放ったのが、砂川リチャードだ。「7番・一塁」で先発出場し