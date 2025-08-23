パドレス・ダルビッシュ有（39）が日本時間23日、本拠地サンディエゴで自身の3勝目とチームの首位浮上をかけて宿敵ドジャース戦に登板。【もっと読む】ロッテ佐々木朗希は母親と一緒に「米国に行かせろ」の一点張り…繰り広げられる泥沼交渉劇前回18日の同カードでは大谷翔平に先制の口火となる右前打を許すなど、4回4失点でKО。右肘痛から復帰後は、ここまで8試合で2勝3敗、防御率5.97。本調子からは程遠い内容で、マウンド