ドジャース・大谷翔平（31）が日本時間22日のロッキーズ戦のスタメンを外れ、当初の予定通り休養した。【もっと読む】ロッテ佐々木朗希は母親と一緒に「米国に行かせろ」の一点張り…繰り広げられる泥沼交渉劇4回9安打5失点でKОされ、今季初黒星を喫した前日のロ軍戦はアクシデントに見舞われた。四回、アルシアのライナーの打球を右太もも付近に受けて、患部に張りが出たため、打者としても八回に代打を送られて交代した。