学校初の夏の日本一に王手をかけている沖縄尚学ナイン(C)産経新聞社第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）は8月23日に決勝戦が行われる。沖縄代表の沖縄尚学は、夏初めての日本一をかけて、日大三（西東京）と対戦する。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介その沖縄尚学に敗れた学校のSNSが大きな反響を呼んでいる。同じ那覇市内にある興南だ。7月12日