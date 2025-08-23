松本幸四郎（52）が22日、都内で、「秀山祭九月大歌舞伎」（9月2〜24日、東京・歌舞伎座）の「通し狂言菅原伝授手習鑑」の取材会を行った。昼の部「筆法伝授」「道明寺」の場で、菅丞相（菅原道真）を初役でつとめる。片岡仁左衛門とダブルキャストで、幸四郎は「松嶋屋のおじさま（仁左衛門）に教えていただけることはこれ以上幸せがないというくらい喜びでいっぱい。次につなげる役目となるようつとめたい」とした。長男市川染