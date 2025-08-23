タレント関根麻里（40）が22日までにインスタグラムを更新。父・関根勤の誕生日を祝福した。麻里は「ハッピーバースデードゥドゥ！これからも元気で！いよっ！年男！」とつづり、「HappyBirthdayDad！」のハッシュタグを付け投稿。21日に72歳の誕生日を迎えた父・関根勤がバースデープレートを手にした姿や、「またあそぼうね！」と書かれたバースデーカードの写真を公開した。この投稿に「つとむさん、お誕生日おめでとうご