ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は22日、800ドル以上値上がりし、史上最高値を更新しました。22日のニューヨーク株式市場では、FRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長が「雇用の下振れリスクが高まっている」として、利下げを進めていく可能性を示したことを受け、買い注文が広がりました。ダウ平均株価の終値は前の日に比べ、846ドル24セント高い4万5631ドル74セントで、去年12月に記録した高値を上回り、史上最高値となりま