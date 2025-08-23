◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人は岡本の復帰初本塁打で先制し、ＤｅＮＡ戦の勝ち越しを決めた。このカードの勝ち越しは３年連続５４度目。５０年の２リーグ制以降、巨人のカード別の勝ち越し回数はヤクルト６０、阪神５６、ＤｅＮＡ５４、広島５１、中日４７度で３番目だ。岡本は５月１日広島戦以来、自身の出場１０試合ぶり、今季最長ブランクの３９打席ぶりの一発だったが、これが決