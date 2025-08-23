「日本ハム４−３ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）将からの厚い信頼に応えた。グンと伸びた白球が、際どく右翼フェンスを越える。首位との直接対決で勝負を決める会心の一発。「本当に最高っすね」。期待されていた働きを現実にし、日本ハム・万波の笑顔がはじけた。先制されて逆転し、追いつかれて迎えた七回先頭で、藤井の初球の１５２キロを逆方向に運ぶ１９号ソロ。打率は２割２分台でも、これだからこの男