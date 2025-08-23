「巨人８−１ＤｅＮＡ」（２２日、東京ドーム）７月２６日・広島戦（マツダ）以来の先発となった巨人・横川が、５回無失点で今季初勝利を挙げた。初回無死一、二塁の危機も「落ち着いて投げられた」と後続を抑え、三回２死一、二塁でもオースティンを直球で見逃し三振。得点を許さない粘りの投球も、五回を投げきって降板となり「あれぐらいでへばっているようじゃダメ。これからの課題」と話していた。