「巨人８−１ＤｅＮＡ」（２２日、東京ドーム）待望の一打に場内から大歓声がわき起こる。両チーム無得点で迎えた三回２死。主砲の巨人・岡本がＤｅＮＡ先発・ジャクソンの外角スライダーを捉えた打球が、ファンの願いとともに左中間スタンドの最前列へ届いた。５月１日・広島戦（東京ド）以来となる今季９号。４番のひと振りで先制点を奪った。「集中していった。早く打ちたいなと正直思っていたので、打てて良かったなと思