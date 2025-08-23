ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２２日、都内で記者会見を開き、自身の誕生日にあたる１１月２０日にサウジアラビア・アルウラの世界遺産・ヘグラで、日本人初となるコンサートを開催することを発表した。昨年１０月の三度目の頸椎（けいつい）手術後、初の海外公演となる。ヘグラは約２０００年前のナバテア人の古代墳墓群を中心とした世界遺産。テノール歌手のアンドレア・ボチェッリ、作曲家のルドヴィコ・エイナウディ氏ら