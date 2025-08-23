Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の宮田俊哉（３６）が２２日、都内でアニメ映画「おでかけ子ザメとかいのおともだち」の初日舞台あいさつを共演の花澤香菜（３６）、杢代和人（２１）らと行った。子ザメちゃんが都会で最初に出会う「サラリーマンのお兄さん」役を演じる宮田は、以前から作品を視聴しており、「作品が決まった時にはやったー！っていう気持ちでした」と明かした。この日は子ザメちゃん役の花澤による“子ザメちゃん語