◇セ・リーグ阪神3―1ヤクルト（2025年8月22日神宮）阪神の近本が、この夜も快音を奏でた。初回先頭で中前打し、4回先頭でも左前打。8月だけで3度目の対戦となる先発右腕・高梨から、開始早々に2安打をマークした。広島・小園に次ぐリーグ2位の今季36度目のマルチヒットで、入団7年目までに長嶋茂雄（巨人）が刻んだ通算1070安打まで残り2本に迫った。「先頭で（塁に）出られましたけど、その後のチャンスで打てなかった