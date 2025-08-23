「明治安田Ｊ１、柏４ー２浦和」（２２日、三協フロンテア柏スタジアム）柏が浦和に４−２で逆転勝ちし、暫定首位に浮上した。０−２の後半にＭＦ瀬川祐輔、ＦＷ細谷真大、ＭＦ小西雄大がゴール。終盤にはＭＦ久保藤次郎の得点で突き放した。金曜夜のホームスタジアムが大歓喜に沸いた。前半の２点ビハインドを、後半の４発でひっくり返す逆転勝利。今季を占うような上位決戦を制しての暫定首位浮上に、ロドリゲス監督は「ク