◇セ・リーグ阪神3―1ヤクルト（2025年8月22日神宮）【阪神・藤川監督語録】▼最後は熊谷の粘りが高寺も熊谷もそうですけど最後まで出続けて良い打席とかありながらですけど、強い気持ちで出続けていってくれているのが良い結果につながってますね。▼今季18度目の延長戦を制した4時間ぐらいで終わりましたけどね。（シーズン）最初の時から今日まで変わらずですけど、本当にみんな真剣にやってますからね。真剣に