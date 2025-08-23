バレーボール男子日本代表が２２日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで合宿を公開した。高橋藍（２３）＝サントリー＝は９月１２日にマニラで開幕する世界選手権に向けたイメージチェンジとして、黒からベージュ系の明るい色に染めた髪で登場。大舞台への意気込みを語った。夕方には都内で、主将の石川祐希（２９）＝ペルージャ＝らとともに高校生とのトークイベントにも出席した。“レオ様ヘア”で世界選手権５１