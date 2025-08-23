力士を対象とした日本相撲協会の健康診断が２２日、東京・両国国技館で行われ、幕下の鳩岡（３１）＝木瀬＝らが受診した。鳩岡は、帰国中に同部屋で稽古体験を行った米プロバスケットボールＮＢＡレーカーズの八村塁（２７）に相撲を教え、印象に残ったことを振り返った。鳩岡は「基本的な四股、すり足、股割り、（ぶつかり稽古の種類である）一丁押しを教えて、食事も僕が半分くらい作った」と、土俵内外での交流を述懐。「話