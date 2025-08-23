◇セ・リーグ阪神3―1ヤクルト（2025年8月22日神宮）完全無欠のリリーバーの理想は、果てしなく高かった。試合後、阪神・石井の表情は険しい。発する言葉はまるで敗戦投手のようだった。「毎回、（気持ちや体の状態は）違いますけど、あのミス（失策と暴投）は話にならない。また、明日から頑張ります」リリーバーは走者を出そうが、ピンチを迎えようが無失点に抑えることが仕事。この夜も1回を無失点に抑えた右腕は、