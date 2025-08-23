ツアー選手権第2ラウンド、3番グリーンでラインを読む松山英樹＝22日、アトランタ（AP＝共同）【アトランタ共同】米男子ゴルフの今季最終戦、ツアー選手権は22日、アトランタのイーストレークGC（パー70）で第2ラウンドが行われ、21位から出た松山英樹は4バーディー、3ボギーの69で回り、通算2アンダーの138で24位に後退した。トップと11打差。トミー・フリートウッド（英国）とラッセル・ヘンリー（米国）が通算13アンダーで