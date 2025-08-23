２２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８４６・２４ドル高の４万５６３１・７４ドルだった。昨年１２月に記録した過去最高値（４万５０１４・０４ドル）を上回り、８か月ぶりに終値としての最高値を更新した。主要各国の中央銀行トップらが参加する経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」で２２日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が金利の引き下げを進める方針を示唆したこ