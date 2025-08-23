全国高校野球選手権大会は２３日、甲子園球場で日大三（東京）−沖縄尚学の決勝が行われる。２２日は休養日で両校はそれぞれ調整。悲願の初優勝に挑む沖縄尚学の末吉良丞投手と新垣有絃投手の２年生コンビは、同学年で日大三の４番・田中諒内野手をマーク。２１日の準決勝中には沖縄の街に人がいなくなったというほどの地元の期待を背負い、大一番へ臨む。日大三の近藤優樹投手（３年）は、沖縄特有の応援を“予習”して勝負のマ