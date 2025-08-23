防御率０点台フィニッシュいくで〜！阪神は２２日のヤクルト戦（神宮）に延長１０回の激闘の末、３―１で勝利。優勝マジックを１減らして１９とした。同点で迎えた１０回一死満塁。８番・熊谷がフルカウントから５番手・石山のスライダーにうまくバットを合わせ、打球は遊撃・長岡のグラブをはじいて中前へ。その間に２者が生還し、決勝の２点中前適時打となった。先発・高橋は６回３安打１失点の快投を披露し、４人のリリ