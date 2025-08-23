森保一監督率いるサッカー日本代表が、ロングスローを本格的に導入するかもしれない。元日本代表ＦＷ前田遼一コーチ（４３）は２日、千葉市内で取材に応じ、ロングスローに関して可能な選手がいることを前提に、こう言及した。「そういう選手がいるというのもわかった中で、（森保）監督から『ロングスローはどう？』みたいな話もあったりして、この間のＥ−１では１回だけだが、試してみた。この先にやっていく可能性を視野に入