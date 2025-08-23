「ヤクルト１−３阪神」（２２日、神宮球場）試合後の４番の険しい表情が、全てを物語っていた。「勝ちたかったですね」。強烈な先制の一発を放ったが逆転負け。空砲に終わりヤクルト・村上は言葉を絞り出した。四回に高橋のツーシームを完璧なタイミングで強振。左中間スタンドに２試合ぶりとなる９号ソロをたたき込んだ。「逆らわずに、しっかりと打つことができました」と振り返った。だがその直後、１点リードの五回の守